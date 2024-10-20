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Прячем зонтики — синоптики спрогнозировали погоду на следующую неделю

20 октября 2024 19:04
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на предстоящую неделю с 21 по 27 октября от синоптиков.
Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

На следующей неделе почти по всей Украине будет без осадков. Ночные показатели температуры воздуха ожидаются достаточно низкими, местами даже ниже 0 °С, однако днем температура будет комфортна от +10…+17 °С.

Об этом сообщает Meteoprog. 

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Погода в Украине с 21 по 27 октября

В понедельник, 21 октября, во всех регионах Украины ожидается облачная погода, без осадков. Однако на крайнем востоке ночью все-таки пройдут небольшие дожди.

Ветер в западной части южный, на остальной территории северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1…+6 °С, в западных и местами в северных областях будет значительно холоднее 0…-4 °С. Днем показатели температуры возрастут до +10…+15 °С.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября
Прогноз погоды в Украине на 21 октября. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 22 октября, осадки также не предполагаются. Ночью и утром синоптики предупреждают туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью в этот день составит +1…+6 °С, но в западных и северных областях может упасть до 0 °С. Днем будет тепло – от +12 до +17 °С.

погода 22 октября
Погода в Украине 22 октября. Фото: Метеопрог

В среду, 23 октября, прогнозируется переменная облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Показатели термометров ночью будут показываться от +2 до +7 °С, днем от +13 до +18 °С.

прогноз погоды на 23 октября
Погода в Украине 23 октября. Фото: Метеопрог

В четверг, 24 октября, сохранится сухая погода, только в Карпатах и в Прикарпатье ночью возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-0м/с. Температура ночью будет колебаться +3…+8°С, днем +11…+16°С. На юге показатели поднимутся до +18 °С.

погода в Украине 24 октября
Температурная карта Украины 24 октября. Фото: скриншот

В пятницу, 25 октября, антициклон продолжит оказывать влияние на погоду, поэтому в Украине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью снизится до +1...+6 °С, днем будет теплее +11...+16 °С.

погода на 25 октября
Температурная карта Украины 25 октября. Фото: скриншот

В субботу, 26 октября, по всей стране сохранится сухая погода, местами ночью и утром возможен туман. Ветер будет переменным, 3-8 м/с. Температура ночью будет +1...+6 °С, а днем +11...+16 °С.

В воскресенье, 27 октября, осадков не ожидается, за исключением небольших дождей на крайнем мероприятии, которые пройдут днем и вечером. Ветер южный или юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от +1...+6 °С, днем будет значительно теплее +11...+16 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украине в ближайшие дни ожидается теплая солнечная погода с температурой до +18°C. В Киеве осадков не ожидается вплоть до 28 октября.

Ранее мы писали, что нынешняя зима будет менее суровой , с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременные похолодания не миновать.

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