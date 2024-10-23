Прогноз погоди в Україні 24 жовтня від синоптика Наталки Діденко

Шквальний вітер. Ілюстративне фото: senfil.net

Погода в Україні завтра, 24 жовтня, буде вітряною та прохолодною. В Україну завітає антициклон Xelat.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 24 жовтня

За прогнозами синоптика, особливо вітряно буде у північних, центральних та східних областях, де пориви можуть досягати швидкості 8-13 метрів за секунду.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах +2…+8°C. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16°C, за винятком північних областей, де очікується незначне похолодання — там від +9 до +12°C.

Діденко додала, що суттєвих змін у погоді найближчим часом не очікується, а дощі, які прогнозувались з 28 жовтня відміняються.

Антициклон Xelat над Україною. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 24 жовтня

У Києві у четвер сухо та сонячно. Температура вдень буде трохи нижчою, ніж у попередні дні, і становитиме близько +12°C.

Проте слід бути готовими до вітру, який надасть певної прохолоди.

Повідомлення Діденко у Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, що протягом тижня майже по всій Україні буде тепла погода без опадів. А цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.