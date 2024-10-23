Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Синоптик Диденко предупредила об антициклоне Xelat — какой будет погода завтра arrow

Синоптик Диденко предупредила об антициклоне Xelat — какой будет погода завтра

23 октября 2024 13:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 24 октября от синоптика Наталки Диденко
Шквальный ветер. Иллюстративное фото: senfil.net
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 24 октября, будет ветреной и прохладной. В Украину приедет антициклон Xelat.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Читайте также:

Погода в Украине 24 октября

По прогнозам синоптика, особенно ветрено будет в северных, центральных и восточных областях, где порывы могут достигать скорости 8-13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+8°C. Днем столбики термометров покажут от +11 до +16°C, за исключением северных областей, где ожидается незначительное похолодание — там от +9 до +12°C.

Диденко добавила, что существенных изменений в погоде в ближайшее время не ожидается, а прогнозируемые с 28 октября дожди отменяются.

Карта циклонов и антициклонов
Антициклон Xelat над Украиной. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 24 октября

В Киеве в четверг будет сухо и солнечно. Температура днем будет несколько ниже, чем в предыдущие дни и составит около +12°C.

Однако следует быть готовым к ветру, который придаст определенную прохладу.

Диденко погода
Сообщение Диденко в Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, что в течение недели почти по всей Украине будет теплая погода без осадков. А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине Наталка Диденко синоптик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:46 Обуховский ТЦК, вероятно, помогает насильникам избежать наказания — что известно

14:31 Новые военные облигации появились в "Дії" со ставкой 16,5% — как купить

14:26 Фантомные дети — в Одесской области пограничники задержали двух псевдо-пап

14:13 Лишили земли и прав на песни — ВАКС конфисковал имущество предательницы Повалий

14:08 Доллар за 51,7 грн — каким будет курс до 2029 года по прогнозу МВФ

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

14:05 Бойцы подразделения ГУР Firebird мастерски атакуют врага — эффектное видео

13:58 На Закарпатье трех программистов задержали на границе — почему их оправдал суд

13:56 Пять комнат и терраса с видом на море — в Одессе продают элитную квартиру, фото

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

13:49 Лунин заменит Куртуа в ворота Реала в матче с Барселоной — что известно

14:46 Обуховский ТЦК, вероятно, помогает насильникам избежать наказания — что известно

14:31 Новые военные облигации появились в "Дії" со ставкой 16,5% — как купить

14:26 Фантомные дети — в Одесской области пограничники задержали двух псевдо-пап

14:13 Лишили земли и прав на песни — ВАКС конфисковал имущество предательницы Повалий

14:08 Доллар за 51,7 грн — каким будет курс до 2029 года по прогнозу МВФ

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

14:05 Бойцы подразделения ГУР Firebird мастерски атакуют врага — эффектное видео

13:58 На Закарпатье трех программистов задержали на границе — почему их оправдал суд

13:56 Пять комнат и терраса с видом на море — в Одессе продают элитную квартиру, фото

13:49 Лунин заменит Куртуа в ворота Реала в матче с Барселоной — что известно

13:34 Зарплаты выше 1 млн грн — доходы руководителей госбанков Украины

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака