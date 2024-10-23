Прогноз погоды в Украине 24 октября от синоптика Наталки Диденко

Шквальный ветер. Иллюстративное фото: senfil.net

Погода в Украине завтра, 24 октября, будет ветреной и прохладной. В Украину приедет антициклон Xelat.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 24 октября

По прогнозам синоптика, особенно ветрено будет в северных, центральных и восточных областях, где порывы могут достигать скорости 8-13 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+8°C. Днем столбики термометров покажут от +11 до +16°C, за исключением северных областей, где ожидается незначительное похолодание — там от +9 до +12°C.

Диденко добавила, что существенных изменений в погоде в ближайшее время не ожидается, а прогнозируемые с 28 октября дожди отменяются.

Антициклон Xelat над Украиной. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 24 октября

В Киеве в четверг будет сухо и солнечно. Температура днем будет несколько ниже, чем в предыдущие дни и составит около +12°C.

Однако следует быть готовым к ветру, который придаст определенную прохладу.

Сообщение Диденко в Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, что в течение недели почти по всей Украине будет теплая погода без осадков. А нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.