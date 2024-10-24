Прогноз погоди в Україні завтра 25 жовтня від Укргідрометцентрі

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 25 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 25 жовтня

В східних областях може пройти невеликий дощ у день. Вночі та вранці жителів західних, Житомирської, Вінницької та північно-східних областей можуть зіткнутися з туманом, що може ускладнити видимість на дорогах. Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до +2...+7 °C , а в західних умовах похолодання до 0 °C . Вдень очікується підвищення температури до +9...+14 °C , а на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні України — до +17 °C .

Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 25 жовтня

Завтра, 25 жовтня, жителів Київщини чекає мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах від +2...+7 °C, вдень прогріється до +9...+14 °C. У Києві нічні температури будуть трохи вищими — +5...+7 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+13 °C.

Нагадаємо, в Україну завітав антициклон Xelat. А Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень.