Прогноз погоди в Україні завтра 25 жовтня від Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі спрогнозували, які регіони завтра заллють дощі
У п'ятницю, 25 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 25 жовтня
В східних областях може пройти невеликий дощ у день. Вночі та вранці жителів західних, Житомирської, Вінницької та північно-східних областей можуть зіткнутися з туманом, що може ускладнити видимість на дорогах. Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі знизиться до +2...+7 °C, а в західних умовах похолодання до 0 °C. Вдень очікується підвищення температури до +9...+14 °C, а на Закарпатті, Прикарпатті та на півдні України — до +17 °C.
Погода у Києві 25 жовтня
Завтра, 25 жовтня, жителів Київщини чекає мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря коливатиметься в межах від +2...+7 °C, вдень прогріється до +9...+14 °C. У Києві нічні температури будуть трохи вищими — +5...+7 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+13 °C.
Нагадаємо, в Україну завітав антициклон Xelat. А Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень.
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