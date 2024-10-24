Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня від синоптика Наталки Діденко

Денне тепло повертається, але є нюанс — синоптик Діденко дала прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 25 жовтня, буде відносно теплою та сухою. Лише один регіон накриють дощі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 25 жовтня
За прогнозами синоптика, у п'ятницю близкість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях.
"Антициклон. Скрізь сухо, вночі холодненько, вдень, якщо ви по-людськи одягнені — комфортно", — йдеться у повідомленні.
Температура вночі коливатиметься в межах +2…+8 °C. Вдень варто очікувати від +11 до +16 °C, на півночі очікується незначне похолодання — від +9 до +12 °C.
Погода у Києві 25 жовтня
У Києві у п'ятницю сухо та сонячно.
Температура вдень становитиме близько +12 °C.
Нагадаємо, в Україну завітав антициклон Xelat. А Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень.
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