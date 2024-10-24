Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня від синоптика Наталки Діденко

Жінки на прогулянці у парку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 25 жовтня, буде відносно теплою та сухою. Лише один регіон накриють дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 25 жовтня

За прогнозами синоптика, у п'ятницю близкість атмосферного фронту спричинить невеликі дощі у східних областях.

"Антициклон. Скрізь сухо, вночі холодненько, вдень, якщо ви по-людськи одягнені — комфортно", — йдеться у повідомленні.

Температура вночі коливатиметься в межах +2…+8 °C. Вдень варто очікувати від +11 до +16 °C, на півночі очікується незначне похолодання — від +9 до +12 °C.

Карта дощів. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 25 жовтня

У Києві у п'ятницю сухо та сонячно.

Температура вдень становитиме близько +12 °C.

Пост Діденко у Facebook

Нагадаємо, в Україну завітав антициклон Xelat. А Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень.