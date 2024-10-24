Прогноз погоды в Украине на 25 октября от синоптика Натальи Диденко

Женщины на прогулке в парке. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 25 октября, будет относительно теплой и сухой. Лишь один регион накроют дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 25 октября

По прогнозам синоптика, в пятницу близость атмосферного фронта повлечет за собой небольшие дожди в восточных областях.

"Антициклон. Везде сухо, ночью прохладно, днем, если вы по-человечески одеты — комфортно", — говорится в сообщении.

Температура ночью будет колебаться в пределах +2…+8 °C. Днем следует ожидать от +11 до +16 °C, на севере ожидается незначительное похолодание — от +9 до +12 °C.

Карта дождей. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 25 октября

В Киеве в пятницу сухо и солнечно.

Температура днем будет около +12 °C.

Пост Диденко в Facebook

Напомним, Украину посетил антициклон Xelat. А Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю.