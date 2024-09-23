Прогноз погоды на завтра 24 сентября от синоптиков.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 сентября, предполагает, что будет ветрено и жарко. Столбики термометров поднимутся до +26 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, в Украине будет малооблачная погода. Осадков не ожидается, но на юге Крыма возможны небольшие дожди. В западных регионах ночью и утром появится туман.

Ветер будет по большей части юго-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с. Температурные показатели ночью будут колебаться от +7 °С до +12 °С, а в южных областях — от +11 °С до +16 °С. В течение дня термометры покажут +22…+27 °С. В Карпатах ночью температура опустится до +4…+9 °С, а днем ожидается в пределах +16…+20 °С.

Погода в Украине на 24 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 24 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко заявила, что во вторник, 24 сентября, в Украине осадков не предполагается — в большинстве областей будет ясная погода.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от +22 °C до +26 °C, а в некоторых регионах она может достигать +26...+28 °C. Однако Диденко отметила, что в Украине будет оставаться смог.

Карта температур. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 24 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что во вторник, 24 сентября, в Украине сохранится тёплая и сухая погода благодаря влиянию антициклона. В большинстве регионов ожидается восточный или юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +7…+12 °С, а на юге страны будет немного теплее — +12…+17 °С. В течение дня термометры покажут +24…+29 °С, в то время как в Карпатах температура останется более умеренной — +18…+23 °С.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.

Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.