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Синоптики назвали області, в які завтра повернеться літня спека

23 вересня 2024 20:24
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра 24 вересня від синоптиків
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 вересня, передбачає, що буде вітряно та спекотно. Стовпчики термометрів піднімуться до +26 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 24 вересня

У вівторок, 24 вересня, в Україні пануватиме малохмарна погода. Опадів не очікується, однак на півдні Криму можливі невеликі дощі. У західних регіонах вночі та вранці може з'явитися туман.

Вітер буде здебільшого південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Температурні показники вночі коливатимуться в межах +7 °С до +12 °С, а в південних областях — від +11 °С до +16 °С. Протягом дня термометри покажуть +22...+27 °С. У Карпатах вночі температура опуститься до +4...+9 °С, а вдень очікується в межах +16...+20 °С.

Погода в Україні на 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 24 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко заявила, що у вівторок, 24 вересня, в Україні опадів не передбачається — в більшості областей пануватиме ясна погода.

Протягом дня температура повітря коливатиметься від +22 °C до +26 °C, а в деяких регіонах вона може сягати +26...+28 °C. Проте Діденко також зауважила, що в Україні залишатиметься смог.

Карта температур. Фото: Метеопост
Карта температур. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 24 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у вівторок, 24 вересня, в Україні збережеться тепла та суха погода завдяки впливу антициклону. У більшості регіонів очікується східний або південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +7…+12 °С, а на півдні країни буде трохи тепліше — +12…+17 °С. Протягом дня термометри покажуть +24…+29 °С, тоді як у Карпатах температура залишиться більш помірною — +18…+23 °С.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.

Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.

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