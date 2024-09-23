Прогноз погоди на 24 вересня в Україні

Мешканці Києва йдуть вулицею. Фото: РБК-Україна

Народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що у вівторок, 24 вересня, погода в Україні буде однією з найтепліших у Європі. Небо буде безхмарним, обійдеться без опадів. Проте зберігатиметься смог.

Такий прогноз Діденко оприлюднила у Telegram.

Читайте також:

Погода в Україні 24 вересня

"У середу, 24 вересня, Україна буде однією з найтепліших країн Європи (карта внизу), скрізь світитиме сонце, без дощу, переважно ясно", — повідомила Діденко.

Погодна карта. Фото: скриншот

Також Діденко попередила, що завтра на території нашої країни залишатиметься смог.

Температура повітря протягом дня у більшості областей України залишатиметься в межах +22...+26 °C. В деяких регіонах буде від +26 до +28 °C.

Погода у Києві 24 вересня

У Києві вівторок буде сонячним та теплим. Температура повітря сягатиме приблизно +25 °C.

"Найближчим часом так і буде, з незначними коливаннями", — зазначила синоптик.

Також за прогнозом Діденко, погода почне мінятися 28 та 29 вересня.

Погода від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.

Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.