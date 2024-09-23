Прогноз погоды на 24 сентября в Украине.

Жители Киева уходят по улице. Фото: РБК-Украина

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что во вторник, 24 сентября, погода в Украине будет одной из самых теплых в Европе. Небо будет безоблачным, обойдется без осадков. Однако будет сохраняться смог.

Такой прогноз Диденко обнародовала Telegram.

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Погода в Украине 24 сентября

"В среду, 24 сентября, Украина будет одной из самых теплых стран Европы (карта внизу), везде светит солнце, без дождя, преимущественно ясно", — сообщила Диденко.

Погодная карта. Фото: скриншот

Также Диденко предупредила, что завтра на территории нашей страны будет смог.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет оставаться в пределах +22...+26 °C. В некоторых регионах от +26 до +28 °C.

Погода в Киеве 24 сентября

В Киеве вторник будет солнечным и теплым. Температура воздуха будет достигать примерно +25 °C.

"В ближайшее время так и будет, с незначительными колебаниями", — отметила синоптик.

Также по прогнозу Диденко погода начнет меняться 28 и 29 сентября.

Погода от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.

Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.