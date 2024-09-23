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В Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди в Україні на завтра

23 вересня 2024 17:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 вересня від Укргідрометцентру
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 24 вересня, на території України очікується мінлива хмарність. Температурні показники сягнуть +27 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 вересня

У вівторок, 24 вересня, в Україні очікується малохмарна погода. Опадів не передбачається, однак у Криму можливі незначні дощі. У західних регіонах вночі та вранці можливий туман, що може ускладнити видимість.

Вітер буде переважно південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +7 °С до +12 °С, у південних областях — від +11 °С до +16 °С. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °С, а в Карпатах вночі температура знизиться до +4...+9 °С, вдень ж очікується +16...+20 °С.

Погода в Україні на 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 

24 вересня в Київській області очікується малохмарна погода без опадів. Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться в межах +7..+12 °C, а вдень піднімуться до +22...+27 °C. У столиці температура вночі становитиме +9...+11 °C, а вдень досягне +24...+26 °C.

Погода в Україні на 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні на 24 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

У період з 24 по 26 вересня в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується північних, центральних та південних областей (за винятком Одеської), а також Харківської, Волинської, Рівненської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.

Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.

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