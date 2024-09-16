Наприкінці вересня в Україні почнуться перші заморозки

Синоптики відповіли, коли варто очікувати перші заморозки в Україні
16 вересня 2024 18:00
Заморозки. Ілюстративне фото: Pixabay
В Україні до кінця цього тижня прогнозують ще теплу погоду — до +26 °C. За словами синоптиків, різкого зниження температури у вересні не буде.
Про це повідомляє ТСН.
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У Карпатах очікується традиційно прохолодніша температура повітря: там стовпчики термометрів не піднімуться вище +20 °C.
Як прогнозують синоптики, цього року не буде раптового похолодання у вересні. Зниження температури повітря відбуватиметься поступово та водночас не варто очікувати затяжних дощів.
Так, перші заморозки можливі вже наприкінці місяця. А поки що в Україні вночі температура повітря буде щонайменше +16 °C.
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