Наприкінці вересня в Україні почнуться перші заморозки

Заморозки. Ілюстративне фото: Pixabay

В Україні до кінця цього тижня прогнозують ще теплу погоду — до +26 °C. За словами синоптиків, різкого зниження температури у вересні не буде.

Про це повідомляє ТСН.

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У Карпатах очікується традиційно прохолодніша температура повітря: там стовпчики термометрів не піднімуться вище +20 °C.

Як прогнозують синоптики, цього року не буде раптового похолодання у вересні. Зниження температури повітря відбуватиметься поступово та водночас не варто очікувати затяжних дощів.

Так, перші заморозки можливі вже наприкінці місяця. А поки що в Україні вночі температура повітря буде щонайменше +16 °C.