Погода в Україні 15 вересня — прогноз від синоптика

Жінка ховається від дощу під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Над Україною продовжує активно вирувати циклон Anett, який приніс в західні регіони сильні зливи, похолодання та грози. Така погода утримається й у неділю, 15 вересня.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Читайте також:

Циклон "Аннет"

Циклон Аннет над Україною та Європою. Фото: Wetterpade

Циклон Annet утримається в Україні й у неділю, 15 вересня. Прояви циклону будуть особливо відчутні у західних областях України. Там можливі сильні дощі та похолодання В решті областей України, навпаки, буде аномальне потепління, опадів не прогнозують. Південно-східну частину України накриють сильні вітри, можливі шторми в акваторії Азовського моря.

Детальний прогноз погоди в Україні на неділю, 15 вересня

Найгірше циклон Annet проявить себе у західних областях України. Там будуть дощі, подекуди сильні зливи з грозами. Вітер вночі буде змінних напрямків, а вдень східним зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометра покажуть +11...+16 °С, а вдень піднімуться до меж +17...+22 °С. Значно прохолодніше буде на Закарпатті: вночі +8...+13 °С, а вдень +13...+18 °С.

На півночі України буде без опадів, однак у Київській області можливі нетривалі опади з грозами. Віятиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень різко потепліє до +24...+29 °С.

Центр України матиме хмарну погоду в неділю, 15 вересня. У західній частині Черкаської та Кіровоградської областей можуть пройти слабкі дощі з грозами. Вітер південно-східного напрямку не перевищить 14 м/с. Вночі термометри покажуть +15…+20 °С, а вдень аномально потепліє до +25…+30 °С.

Температурна карта України 15 вересня о 15:00. Фото: Метеопост

Найжаркіша погода буде у південних областях та у Криму. Небо буде хмарним, з проясненнями. В Одеській та Миколаївській областях прогнозують дощі з грозами, решта територій на півдні матиме суху погоду з південно-східним вітром. Температура повітря вночі становитиме комфортні +16...+21 °С, а вдень підніметься в середньому до +22...+27 °С, тоді як у Херсонській області до +31 °С.

Східні області в Україні в неділю, 15 вересня, будуть без опадів, з мінливою хмарністю. Вранці та вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вночі температура опуститься до +13...+18 °С, вдень значно потеплішає до +25...+30 °С.