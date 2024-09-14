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Циклон "Аннет" испортит погоду в воскресенье — прогноз погоды на завтра

14 сентября 2024 13:38
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 15 сентября — прогноз от синоптика
Женщина прячется от дождя под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Над Украиной продолжает активно бурлить циклон Anett, принесший в западные регионы сильные ливни, похолодание и грозы. Подобная погода сохранится и в воскресенье, 15 сентября.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

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Циклон Аннет над Украиной и Европой. Фото: Wetterpade

Циклон Annet удержится в Украине и в воскресенье, 15 сентября. Проявления циклона будут особенно ощутимы в западных областях Украины. Там возможны сильные дожди и похолодание. В остальных областях Украины, наоборот, будет аномальное потепление, осадков не прогнозируют. Юго-восточную часть Украины покроют сильные ветры, возможны штормы в акватории Азовского моря.

Подробный прогноз погоды в Украине на воскресенье, 15 сентября.

Хуже всего циклон Annet проявит себя в западных областях Украины. Там будут дожди, иногда сильные ливни с грозами. Ветер ночью будет переменных направлений, а днем восточным, со скоростью 5-10 м/с. Ночью столбики термометра покажут +11...+16 °С, а днем поднимутся до пределов +17...+22 °С. Значительно прохладнее будет в Закарпатье: ночью +8...+13 °С, а днем +13...+18 °С.

На севере Украины без осадков, однако в Киевской области возможны непродолжительные осадки с грозами. Веет юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +14...+19 °С, а днем резко потеплеет до +24...+29 °С.

В Центре Украины будет облачная погода в воскресенье, 15 сентября. В западной части Черкасской и Кировоградской областей могут пройти слабые дожди с грозами. Ветер юго-восточного направления не превысит 14 м/с. Ночью термометры покажут +15…+20 °С, а днем аномально потеплеют до +25…+30 °С.

погода в Украине на 15 сентября
Температурная карта Украины 15 сентября в 15.00. Фото: Метеопост

Самая жаркая погода будет в южных областях и в Крыму. Небо будет облачным с прояснениями. В Одесской и Николаевской областях прогнозируют дожди с грозами, остальные территории на юге ожидаются сухой погодой с юго-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит комфортные +16...+21 °С, а днем поднимется в среднем до +22... +27 °С, в то время как в Херсонской области до +31 °С.

Восточные области в Украине в воскресенье, 15 сентября, без осадков с переменной облачностью. Утром и днем возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью температура опустится до +13...+18°С, днем значительно потеплеет до +25...+30°С.

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