Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 вересня, від Наталки Діденко

Злива у Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 14 вересня, очікується вітряною. У деяких областях будуть сильні дощі та зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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У більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, 15-20 метрів за секунду.

По країні переважатиме тепла погода — вдень +15...+29 °C, місцями до +30 °C. Однак у західній частині буде +19...+22 °C. На Закарпатті очікується найнижча температура повітря в Україні — +16...+19 °C.

У західних областях можливі сильні дощі через циклон Anett.

Циклон Anett. Фото: t.me/PohodaNatalka

Опади будуть поширюватися на Житомирщину, Одещину, Вінниччину та Київщину.

На решті території України очікується суха та ясна погода.

Погода у Києві 14 вересня

У столиці передбачається сильний південно-східний вітер. Вночі та зранку очікується дощ.

Допис Діденко. Фото: скриншот