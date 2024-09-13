Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 вересня, від Наталки Діденко

Сильні дощі та пориви вітру — Діденко повідомила, де завтра погіршиться погода
Погода в Україні завтра, 14 вересня, очікується вітряною. У деяких областях будуть сильні дощі та зниження температури повітря.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 14 вересня
У більшості областей України пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, 15-20 метрів за секунду.
По країні переважатиме тепла погода — вдень +15...+29 °C, місцями до +30 °C. Однак у західній частині буде +19...+22 °C. На Закарпатті очікується найнижча температура повітря в Україні — +16...+19 °C.
У західних областях можливі сильні дощі через циклон Anett.
Опади будуть поширюватися на Житомирщину, Одещину, Вінниччину та Київщину.
На решті території України очікується суха та ясна погода.
Погода у Києві 14 вересня
У столиці передбачається сильний південно-східний вітер. Вночі та зранку очікується дощ.
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