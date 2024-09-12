Прогноз погоди на завтра 13 вересня від синоптиків

Дівчина під парасолькою. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 13 вересня, в Україні очікуються дощі, особливо на заході та в окремих центральних і північних областях. Температура вдень сягатиме +21...+30 °C. На сході можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 13 вересня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, можливий туман. Синоптики передають, що на заході варто очікувати невеликий дощ, на Закарпатті опади будуть помірними. Короткочасні дощі та грози прогнозуються і на інших територіях країни.

Вночі температура повітря коливатиметься від +10...+15 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C. Найспекотніше буде у східних областях — до +30 °C вдень.

На решті регіонів температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень +23...+28 °C. На території Карпат буде холодніше — вночі +6...+11 °C та +15...+20 °C вдень.

Карта погоди в Україні на 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня від Наталки Діденко

Діденко прогнозує теплу погоду на завтра. Вдень температура на сході та в центрі сягне +25...+29 °C, а найвищі показники очікуються на півдні України — до +31 °C.

Дощі охоплять усі області, окрім західних. У східних регіонах можливі сильні пориви південно-східного вітру до 20 м/с.

У Києві дощ прогнозується ближче до вечора, а температура вдень становитиме +26...+28 °C.

Температурна карта України на 13 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 13 вересня

Синоптик повідомив, що у п'ятницю, 13 вересня, короткочасні дощі можливі на заході, а також місцями в центральних і північних областях України.

В інших регіонах опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +14 до +19 °C, на південному сході та в Приазов'ї місцями до +17...+21 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27...+32 °C.