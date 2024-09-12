Погода в Україні на п'ятницю 13 вересня — повний прогноз від Наталки Діденко

Люди ховаються від зливи. Фото: УНІАН

Україна перебуває під впливом циклону Annet, який накрив південний захід Європи з 12 вересня. Погода в майже усіх областях України у п'ятницю, 13 вересня, буде дощовою. Проте, в кількох регіонах ще затримається тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у четвер, 12 вересня.

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Прогноз погоди в Україні на 13 вересня від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує у п'ятницю, 13 вересня, теплу погоду. Температура повітря вдень на сході та у центрі підніметься до +25...+29 °C. Найгарячіше буде на півдні України — до +31 °C.

Дощова погода накриє усі області, крім західного регіону. Також у східних областях будуть пориви південно-східного вітру, які досягатимуть штормових показників до 20 метрів на секунду.

Прогноз погоди у Києві на 13 вересня

У столиці в п'ятницю, 13 вересня, буде дощова погода ближче до вечора. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +26...+28 °C.

Як довго в Україні буде тепла осінь

Водночас Наталка Діденко попередила, що тепла погода ще затримається в Україні.

Карта температур в Європі. Фото: Wetteronline

Циклон Аннет приніс дощі в Україну

Додамо, що погода в Україні у п'ятницю, 13 вересня, зіпсувалась під впливом циклону Аннет, який накрив країну з 12 вересня. Через циклон дощі будуть практично в усіх областях, можливі подекуди грози та рвучкі вітри.

Наталка Діденко попереджала метеозалежних про погіршення самопочуття.

"Ця зміна погоди може вплинути на метеопатів — головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності тощо", — пише Діденко.