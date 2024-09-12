Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть під парасольками під час сильної зливи. Фото ілюстративне: kyiv24.news

Погода в Україні в четвер, 12 вересня буде мінливо хмарною. Усюди, крім східних областей, короткочасні дощі, удень місцями грози.

Про це в середу, 11 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 12 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер південно-східний із переходом на заході країни в північно-західний дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура у західних областях вночі +10...+15 °С, вдень +19...24 °С. На решті території вночі +14...+19 °С, а вдень +23...+28 °С. На сході країни до +31 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

На Київщині хмарно із проясненнями. Короткочасний дощ, удень по області місцями гроза. Швидкість південно-східного вітру становитиме 7–12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі опуститься +14...+19 °С, а вдень потеплішає до +23...+28 °С. У столиці вночі буде +16...+18 °С, а вдень +25...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Циклон Annet на карті

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 12 вересня, погода України перебуватиме під впливом циклонічної системи, що розташувалася на південному заході Європи. Центр циклону Annet буде над Італією. Атмосферні фронти цієї циклонічної системи зумовлять практично повсюди в Україні 12 вересня періодичні дощі, подекуди із грозами.

"Ця зміна погоди може вплинути на метеопатів — головний біль, проблеми з артеріальним тиском, сонливість, зниження працездатності тощо", — попереджає Діденко.

Температура повітря буде неоднорідною. У західних областях +19...+22 °С, у східній частині +28...+32 °С, на решті території України +25...+30 °С.

У Києві також варто очікувати на дощ, може бути і гроза. Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +27 °С.