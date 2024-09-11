Прогноз погоди на завтра 12 вересня від синоптика Наталії Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Завтра на погоду в Україні впливатиме циклонічна система, яка принесе дощі та грози. Температура повітря варіюватиметься від +19...+22 °C на заході, до +28...+32 °C на сході, у Києві повітря нагріється до +27 °C.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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Синоптик попередила українців про вплив циклонічної системи у четвер, 12 вересня, яка розташована у південному заході Європи — центр циклону Annet буде над Італією. Внаслідок цього завтра по всій Україні очікуються періодичні дощі, подекуди з грозами.

Рух циклону 12 вересня. Фото: Діденко

Температура повітря очікується неоднорідною. У західних областях вдень передають +19...+22 °C, у східній частині буде значно тепліше, +28...+32 °C. На решті територій буде тепла помірна погода від +25...+30 °C.

"Як бачите, дощі не сильно вплинуть на температурний повітряний режим", — написала Діденко.

Температурна карта України 12 вересня. Фото: Метеопост

Погода в Києві 12 вересня

У Києві очікується дощ, можливо з грозою.

Максимальна температура повітря вдень сягатиме +27 °C.