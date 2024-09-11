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Очікується сильна небезпека — прогноз магнітних бур на сьогодні

11 вересня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 11 вересня — прогноз для метеозалежних
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі у середу, 11 вересня, загрожуватимуть здоров'ю людей. На Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3, яка може вплинути на здоров'я літніх, метеозалежних людей із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці стався один спалах класу С та чотири спалахи класу М, найбільший з яких М3,4.

Зазначається, що спалахи M-класу є середніми з великих. Спалах М3,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до незначного шторму. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною, з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 11 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 55 %
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 62.
магнітні бурі 11 вересня
Дівчина страждає від впливу магнітної бурі. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Внаслідок впливу таких магнітних бур, слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. По можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:

  • не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся режиму дня;
  • більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спіть не менше 7-8 годин на добу.

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