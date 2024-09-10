Магнітні бурі 10 вересня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik

Магнітні бурі 10 вересня загрожуватимуть здоров'ю людей. На Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3, яка може вплинути на здоров'я літніх, метеозалежних людей з серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 вересня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність є помірною. На Сонці сталися п'ять спалахів С-класу та два спалахи М-класу, найбільшим з яких став М1,5.

Ці спалахи є середніми з великих спалахів, які здатні викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від тихого до сильного шторму. А сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 10 вересня

можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 95.

Дівчина страждає від впливу магнітної бурі. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Внаслідок впливу таких магнітних бур, слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. По можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: