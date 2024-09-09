Магнітні бурі 9 вересня — прогноз для метеозалежних

Дівчина страждає від магнітної бурі. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 9 вересня не будуть загрожувати людям. Земна магнітосфера перебуває у спокійному стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 вересня

За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному або нестабільному рівні. Сонячна активність помірна з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 9 вересня

можливість малого геомагнітного шторму — 10 %;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 70.

Хлопець страждає від магнітної бурі. Джерело: freepik

Які симптоми можуть виникати при магнітних бурях

Найчастіше магнітні бурі провокують розвиток ішемічних хвороб, серцевих вад, а також нападів ВСД. Попри це, метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами: