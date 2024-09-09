Магнітні бурі 9 вересня — прогноз для метеозалежних

Безпечний період триватиме недовго — прогноз магнітних бур на сьогодні
9 вересня 2024 16:04
Дівчина страждає від магнітної бурі. Ілюстративне фото: freepik
Магнітні бурі 9 вересня не будуть загрожувати людям. Земна магнітосфера перебуває у спокійному стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Про це інформує Meteoprog.
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Магнітні бурі 9 вересня
За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи суттєво не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному або нестабільному рівні. Сонячна активність помірна з малою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 9 вересня
- можливість малого геомагнітного шторму — 10 %;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 70.
Які симптоми можуть виникати при магнітних бурях
Найчастіше магнітні бурі провокують розвиток ішемічних хвороб, серцевих вад, а також нападів ВСД. Попри це, метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами:
- біль у суглобах;
- тривожність;
- дратівливість;
- різкі зміни тиску;
- загострення хронічних хвороб;
- запаморочення;
- різка зміну настрою;
- погіршення сну;
- головний біль;
- апатія
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