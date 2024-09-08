Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 вересня, від Наталки Діденко

Літня погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 вересня, буде з комфортною температурою повітря. У більшості областей опадів не передбачається.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Прогноз погоди в Україні на 9 вересня

У більшості регіонів країни температура повітря буде +23...+28 °С.

Однак місцями у Полтавській, Сумській, частково Черкаській та Київській областях очікується +18...+22 °С.

Антициклональний характер погоди завтра втримається, тому переважатиме суха погода. На півдні та в центральних областях часом можливі локальні дощі.

За словами Діденко, у середині тижня в більшості областей України температура повітря підвищиться до помірної спеки. У західних областях найближчими днями буде прохолодно, місцями нижче +20 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Києві 9 вересня

У столиці дощів не передбачається. Температура повітря буде близько +25 °С.