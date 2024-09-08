Магнітні бурі 8 вересня — прогноз для метеозалежних

Напад мігрені у чоловіка через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 8 вересня становитимуть незначну, але загрозу організму людини. Магнітосфера земної кулі залишається активною, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

По це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 8 вересня

За останню добу на Сонці сталися 10 спалахів класу С найбільший з яких С7,8. Ці спалахи суттєво не впливають на Землю.

Крім того, ці спалахи здатні спровокувати слабку магнітну бурю рівня G1, яка може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 8 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10 %;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 118.

Дівчина, яка страждає через магнітну бурю. Джерело: freepik

Які симптоми можуть виникати при магнітних бурях

Найчастіше магнітні бурі провокують розвиток ішемічних хвороб, серцевих вад, а також нападів ВСД. Попри це, метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами: