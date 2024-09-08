Магнітні бурі 8 вересня — прогноз для метеозалежних

Тримайте під рукою ліки — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 8 вересня становитимуть незначну, але загрозу організму людини. Магнітосфера земної кулі залишається активною, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
По це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 8 вересня
За останню добу на Сонці сталися 10 спалахів класу С найбільший з яких С7,8. Ці спалахи суттєво не впливають на Землю.
Крім того, ці спалахи здатні спровокувати слабку магнітну бурю рівня G1, яка може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність на 8 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10 %;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 118.
Які симптоми можуть виникати при магнітних бурях
Найчастіше магнітні бурі провокують розвиток ішемічних хвороб, серцевих вад, а також нападів ВСД. Попри це, метеозалежні люди стикаються з такими негативними симптомами:
- біль у суглобах;
- тривожність;
- дратівливість;
- різкі зміни тиску;
- загострення хронічних хвороб;
- запаморочення;
- різка зміну настрою;
- погіршення сну;
- головний біль;
- апатія
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