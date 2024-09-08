Магнитные бури 8 сентября — прогноз для метеозависимых

Приступ мигрени у мужчины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 8 сентября будут представлять собой незначительную, но угрозу организму человека. Магнитосфера земного шара остается активной, однако за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

По этому информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 8 сентября

За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С, наибольшая из которых С7,8. Эти вспышки не влияют на Землю.

Кроме того, эти вспышки способны спровоцировать слабую магнитную бурю уровня G1, которая может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 8 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 118.

Девушка, страдающая из-за магнитной бури. Источник: freepik

Какие симптомы могут возникать при магнитных бурях

Чаще магнитные бури провоцируют развитие ишемических болезней, сердечных пороков, а также приступов ВСД. Несмотря на это, метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами: