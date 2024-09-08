Прогноз погоды в Украине на завтра, 9 сентября, от Наталки Диденко

Летняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 сентября будет с комфортной температурой воздуха. В большинстве областей осадков не предполагается.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Прогноз погоды в Украине на 9 сентября

В большинстве регионов страны температура воздуха будет +23...+28 °С.

Однако местами в Полтавской, Сумской, частично Черкасской и Киевской областях ожидается +18...+22 °С.

Антициклональный характер погоды завтра удержится, поэтому будет преобладать сухая погода. На юге и в центральных областях временами возможны локальные дожди.

По словам Диденко, в середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до умеренной жары. В западных областях в ближайшие дни будет прохладно, местами ниже +20 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 9 сентября

В столице дождей не предвидится. Температура воздуха будет около +25 °С.