Магнитные бури 9 сентября — прогноз для метеозависимых

Девушка страдает от магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 9 сентября не будут угрожать людям. Земная магнитосфера находится в умеренном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 9 сентября

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки существенно не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет на спокойном или нестабильном уровне. Солнечная активность умеренна с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 9 сентября

возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 70.

Парень страдает магнитной бурей. Источник: freepik

Какие симптомы могут возникать при магнитных бурях

Чаще магнитные бури провоцируют развитие ишемических болезней, сердечных пороков, а также приступов ВСД. Несмотря на это, метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами: