Магнитные бури 9 сентября — прогноз для метеозависимых

Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня
9 сентября 2024 16:04
Девушка страдает от магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
Магнитные бури 9 сентября не будут угрожать людям. Земная магнитосфера находится в умеренном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом информирует Meteoprog.
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Магнитные бури 9 сентября
За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки существенно не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет на спокойном или нестабильном уровне. Солнечная активность умеренна с малой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 9 сентября
- возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 70.
Какие симптомы могут возникать при магнитных бурях
Чаще магнитные бури провоцируют развитие ишемических болезней, сердечных пороков, а также приступов ВСД. Несмотря на это, метеозависимые люди сталкиваются со следующими негативными симптомами:
- боль в суставах;
- тревожность;
- раздражительность;
- резкие изменения давления;
- обострение хронических заболеваний;
- головокружение;
- резкое изменение настроения;
- ухудшение сна;
- головные боли;
- апатия
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