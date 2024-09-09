Прогноз погоди в Україні на 10 вересня від Наталки Діденко

Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 10 вересня, очікується мінлива. Народний синоптик Наталка Діденко попереджає західну частину України про похолодання та дощі, на решті території пануватиме бабине літо.

Про це Наталка Діденко написала у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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У вівторок, 10 вересня, в західній частині України очікується зниження температури до +17...+22 °C вдень та дощі. На Тернопільщині та Хмельниччині буде на кілька градусів тепліше — до +25 °C.

На решті території України триває бабине літо — буде сонячно та сухо, +24...+28 °C. незначні дощі можуть пройти в Приазовʼї та на Дніпропетровщині.

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У Києві у вівторок вдень буде сонячно, до +26 °C. Проте нічні температури вже осінні — до +12 °C.