Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 9 вересня

Тепло, але з дощами та грозами — прогноз погоди від синоптиків на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, у понеділок 9 вересня, буде доволі теплою. Але варто мешканцям деяких областей не забути взяти у дорогу парасольку — деінде очікуються дощі з грозами.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 9 вересня від Укргідрометцентру
Мінлива хмарність очікується сьогодні по всій території України. Мешканців південної частини, східних та центральних областей може намочити дощ, причому може бути й гроза. На всій іншій території опадів не очікується.
Температура у західних, північних та Вінницькій областях вдень +23...+28 °C. На високогір'ї Карпат та горах Криму +20...+22 °C.
Погода у Києві 9 вересня
У столиці теж буде хмарно, але дощу синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області +23...+28 °C. У Києві +25...+27 °C.
Прогноз від Наталки Діденко
За даними народного синоптика, у більшості регіонів температура повітря сьогодні буде +23...+28 °С.
Місцями у Полтавській, Сумській, частково Черкаській та Київській областях очікується +18...+22 °С.
Наталка Діденко зазначає, що антициклональний характер погоди сьогодні втримається, тому переважатиме суха погода. Але саме на півдні та в центральних областях можливі локальні дощі.
У Києві Діденко дощів не прогнозує. Температура повітря буде близько +25 °С.
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