Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 9 вересня

Усміхнена дівчина під парасолькою. Ілюстративне фото: pixels.com

Погода в Україні сьогодні, у понеділок 9 вересня, буде доволі теплою. Але варто мешканцям деяких областей не забути взяти у дорогу парасольку — деінде очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 9 вересня від Укргідрометцентру

Мінлива хмарність очікується сьогодні по всій території України. Мешканців південної частини, східних та центральних областей може намочити дощ, причому може бути й гроза. На всій іншій території опадів не очікується.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вдень +23...+28 °C. На високогір'ї Карпат та горах Криму +20...+22 °C.

Погода в Україні на 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 9 вересня

У столиці теж буде хмарно, але дощу синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області +23...+28 °C. У Києві +25...+27 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

За даними народного синоптика, у більшості регіонів температура повітря сьогодні буде +23...+28 °С.

Місцями у Полтавській, Сумській, частково Черкаській та Київській областях очікується +18...+22 °С.

Наталка Діденко зазначає, що антициклональний характер погоди сьогодні втримається, тому переважатиме суха погода. Але саме на півдні та в центральних областях можливі локальні дощі.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня. Фото: Meteopost

У Києві Діденко дощів не прогнозує. Температура повітря буде близько +25 °С.