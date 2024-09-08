Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 вересня

Дощі та зниження температури — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 9 вересня, очікується з комфортною температурою повітря. Місцями можливі дощі, а також грози.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 9 вересня від Укргідрометцентру
По всій території країни буде мінлива хмарність. У південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях +7...+12 °C, на решті території +10...15 °C, на узбережжі морів до +19 °C; вдень +23...+28 °C. На високогір'ї Карпат та горах Криму +20...+22 °C.
Погода у Києві 9 вересня
У столичному регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі по області +7...+12 °C, вдень +23...+28 °C.
У Києві вночі +10...+12 °C, вдень +25...+27 °C.
Прогноз погоди він Наталки Діденко
За словами синоптика, у більшості регіонів країни температура повітря буде +23...+28 °С.
Місцями у Полтавській, Сумській, частково Черкаській та Київській областях очікується +18...+22 °С.
Діденко зазначає, що антициклональний характер погоди завтра втримається, тому переважатиме суха погода. На півдні та в центральних областях часом можливі локальні дощі.
У столиці дощів не передбачається. Температура повітря буде близько +25 °С.
Читайте Новини.LIVE!