Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 вересня

Блискавка. Фото: Pexels

Погода в Україні завтра, 9 вересня, очікується з комфортною температурою повітря. Місцями можливі дощі, а також грози.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 9 вересня від Укргідрометцентру

По всій території країни буде мінлива хмарність. У південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях +7...+12 °C, на решті території +10...15 °C, на узбережжі морів до +19 °C; вдень +23...+28 °C. На високогір'ї Карпат та горах Криму +20...+22 °C.

Погода в Україні 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 9 вересня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області +7...+12 °C, вдень +23...+28 °C.

У Києві вночі +10...+12 °C, вдень +25...+27 °C.

Прогноз погоди він Наталки Діденко

За словами синоптика, у більшості регіонів країни температура повітря буде +23...+28 °С.

Місцями у Полтавській, Сумській, частково Черкаській та Київській областях очікується +18...+22 °С.

Діденко зазначає, що антициклональний характер погоди завтра втримається, тому переважатиме суха погода. На півдні та в центральних областях часом можливі локальні дощі.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня. Фото: t.me/PohodaNatalka

У столиці дощів не передбачається. Температура повітря буде близько +25 °С.