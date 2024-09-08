Прогноз погоды в Украине на завтра, 9 сентября

Молния. Фото: Pexels

Погода в Украине завтра, 9 сентября, ожидается с комфортной температурой воздуха. Местами возможны дожди, а также грозы.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 9 сентября от Укргидрометцентра

По всей территории страны переменная облачность. В южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях +7...+12 °C, на остальной территории +10...15 °C, на побережье морей до +19 °C; днем +23...+28 °C. На высокогорье Карпат и горах Крыма +20...+22 °C.

Погода в Украине 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 9 сентября

В столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области +7...+12 °C, днем +23...+28 °C.

В Киеве ночью +10...+12 °C, днем +25...+27 °C.

Прогноз погоды он Наталки Диденко

По словам синоптика, в большинстве регионов страны температура воздуха будет +23...+28 °С.

В Полтавской, Сумской, частично Черкасской и Киевской областях местами ожидается +18...+22 °С.

Диденко отмечает, что антициклональный характер погоды завтра удержится, поэтому будет преобладать сухая погода. На юге и в центральных областях временами возможны локальные дожди.

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября. Фото: t.me/PohodaNatalka

В столице дождей не ожидается. Температура воздуха будет около +25 °С.