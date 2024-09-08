Прогноз погоди в Україні 9–15 вересня

Аномальна температура та буревій — синоптики попередили про мінливу погоду протягом тижня
Погода в Україні протягом тижня, з 9 по 15 вересня, буде мінливою через циклони над Європою та вологе повітря з півдня. У більшості регіонів пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозами та шквалами. Температура повітря залишиться аномально високою, крім західних областей, де буде прохолодніше.
Про це повідомляє Meteoprog.
Понеділок 9 вересня
Вночі без опадів, вдень невеликі дощі з грозами на південному сході та в центрі.
Температура: вночі +12…+17 °С, на заході +6…+12 °С.
Вдень стовпчики термометрів досягнуть позначки +23…+28 °С, на Закарпатті до +30 °С.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Вівторок 10 вересня
Помірні дощі з грозами очікуються на Лівобережжі, подекуди шквали до 20 м/с.
Температура: вночі становитиме +11…+16 °С, на південному сході до +21 °С.
Вдень повітря прогріється до +24…+29 °С, на заході до +15…+20 °С.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Середа 11 вересня
Дощі прогнозують вночі на заході, а вдень місцями на Одещині.
Температура: вночі +13…+18 °С.
Вдень варто очікувати на комфортні +24…+29 °С, на заході +15…+20 °С.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Четвер 12 вересня
Дощі з грозами пройдуть на півдні, сході та в центрі країни.
Температура: вночі +13…+18 °С.
Вдень на заході +20…+25 °С, в інших регіонах прогнозується спека до +32 °С.
Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.
П'ятниця 13 вересня
На короткочасні дощі варто очікувати жителям західних, центральних та північних областей.
Температура: вночі +14…+19 °С, вдень +27…+32 °С.
Вітер південно-східний, до 20 м/с.
Субота 14 вересня
Дощі литимуть лише на заході та півночі.
Температура: вночі +15…+20 °С.
Вдень на заході буде дещо прохолодніше, лише до +14…+19 °С, в інших областях спека до +31 °С.
Неділя 15 вересня
Останній день тижня буде сухим та подекуди спекотним. Лише на заході, Одещині та в Криму можливі дощі.
Температура: на заході вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С.
На решті території вночі +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
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