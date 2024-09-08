Прогноз погоди в Україні на завтра 9 вересня від Укргідрометцентру

Чоловік під парасолею. Фото: Новини.LIVE|Ігор Кузнєцов

Погода в Україні на завтра 9 вересня — в Укргідрометцентрі дали прогноз на понеділок. На Київ та область чекає повільне зниження температур. Особливо це відчуватиметься вночі, коли стовпчик термометра підніметься всього до +12 °C максимум.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у Facebook у неділю, 8 вересня.

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Погода в Україні 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня

В Україні 9 вересня очікується мінлива хмарність.

У південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях +7...+12 °C, на решті території +10...15 °C, на узбережжі морів до +19 °C; вдень +23...+28 °C. На високогір'ї Карпат та горах Криму +20...+22 °C.

Температурна карта України на 03:00 9 вересня. Фото: meteopost

Прогноз погоди на 9 вересня по Київщині

У Києві та області 9 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області +7...+12 °C, вдень +23...+28 °C.

У Києві вночі максимально можна чекати +10...+12 °C, вдень +25...+27 °C.