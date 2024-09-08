Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Одну из областей предупредили о значительном похолодании — погода от Укргидрометцентра на завтра arrow

Одну из областей предупредили о значительном похолодании — погода от Укргидрометцентра на завтра

8 сентября 2024 17:38
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 9 сентября от Укргидрометцентра
Мужчина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на завтра 9 сентября — в Укргидрометцентре дали прогноз на понедельник. Киев и область ожидает медленное снижение температур. Особенно это будет ощущаться ночью, когда столбик термометра поднимется до +12 °C максимум.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook в воскресенье, 8 сентября.

Читайте также:
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября

В Украине 9 сентября ожидается переменная облачность.

В южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях +7...+12 °C, на остальной территории +10...15 °C, на побережье морей до +19 °C; днем +23...+28 °C. На высокогорье Карпат и горах Крыма +20...+22 °C.

Одну из областей предупредили о значительном похолодании — погода от Укргидрометцентра на завтра - фото 1
Температурная карта Украины на 03:00 9 сентября. Фото: meteopost

Прогноз погоды на 9 сентября в Киевской области

В Киеве и области 9 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. 

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области +7...+12 °C, днем +23...+28 °C.

В Киеве ночью максимально можно ожидать +10...+12 °C, днем +25...+27 °C.

Одну из областей предупредили о значительном похолодании — погода от Укргидрометцентра на завтра - фото 2
Прогноз на 9 сентября от Укргидрометцентра фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:54 Один погибший, десять пострадавших — последствия удара по Харьковскому району

18:46 Третья штурмовая проведет военную подготовку во Львове — как попасть

18:38 Отключение света в Украине — в Укрэнерго сделали важное предостережение на завтра

18:33 Пограничники эффектно сорвали оккупантам ротацию на Волчанском направлении

18:31 Яблоки придется импортировать — в Украине ожидается дефицит агропродукции

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

18:31 Новый глава МИД Сибига прокомментировал нарушение границ Румынии и Латвии дронами РФ

18:30 Аномальная температура и ураган — синоптики предупредили об изменчивой погоде в течение недели

18:23 Шольц заявил, что пришло время для обсуждения мира в Украине

18:05 Сырский наградил воинов Военной службы правопорядка

18:01 Взрыв на АТП в Киеве — в КМВА заявили о завершении поисково-спасательных работ

18:54 Один погибший, десять пострадавших — последствия удара по Харьковскому району

18:46 Третья штурмовая проведет военную подготовку во Львове — как попасть

18:38 Отключение света в Украине — в Укрэнерго сделали важное предостережение на завтра

18:33 Пограничники эффектно сорвали оккупантам ротацию на Волчанском направлении

18:31 Яблоки придется импортировать — в Украине ожидается дефицит агропродукции

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

18:31 Новый глава МИД Сибига прокомментировал нарушение границ Румынии и Латвии дронами РФ

18:30 Аномальная температура и ураган — синоптики предупредили об изменчивой погоде в течение недели

18:23 Шольц заявил, что пришло время для обсуждения мира в Украине

18:05 Сырский наградил воинов Военной службы правопорядка

18:01 Взрыв на АТП в Киеве — в КМВА заявили о завершении поисково-спасательных работ

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд