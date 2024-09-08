Прогноз погоды в Украине на завтра 9 сентября от Укргидрометцентра

Мужчина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине на завтра 9 сентября — в Укргидрометцентре дали прогноз на понедельник. Киев и область ожидает медленное снижение температур. Особенно это будет ощущаться ночью, когда столбик термометра поднимется до +12 °C максимум.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook в воскресенье, 8 сентября.

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Погода в Украине 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября

В Украине 9 сентября ожидается переменная облачность.

В южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях +7...+12 °C, на остальной территории +10...15 °C, на побережье морей до +19 °C; днем +23...+28 °C. На высокогорье Карпат и горах Крыма +20...+22 °C.

Температурная карта Украины на 03:00 9 сентября. Фото: meteopost

Прогноз погоды на 9 сентября в Киевской области

В Киеве и области 9 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области +7...+12 °C, днем +23...+28 °C.

В Киеве ночью максимально можно ожидать +10...+12 °C, днем +25...+27 °C.