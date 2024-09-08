Прогноз погоды в Украине 9–15 сентября

Женщина прячется под зонтиком от ветра и дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели, с 9 по 15 сентября, будет изменчивой из-за циклонов над Европой и влажного воздуха с юга. В большинстве регионов пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами и шквалами. Температура воздуха останется аномально высокой, кроме западных областей, где будет прохладнее.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Понедельник 9 сентября

Ночью без осадков, днем небольшие дожди с грозами на юго-востоке и в центре.

Температура: ночью +12…+17 °С, на западе +6…+12 °С.

Днем столбики термометров достигнут отметки +23…+28 °С, в Закарпатье до +30 °С.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 9 сентября. Фото: Meteoprog

Вторник, 10 сентября

Умеренные дожди с грозами ожидаются на Левобережье, кое-где шквалы до 20 м/с.

Температура: ночью будет +11…+16 °С, на юго-востоке до +21 °С,

Днем воздух прогреется до +24…+29 °С, на западе до +15…+20 °С.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 10 сентября. Фото: Meteoprog

Среда 11 сентября

Дожди прогнозируют ночью на западе, а днем местами в Одесской области.

Температура: ночью +13…+18 °С.

Днем следует ожидать комфортных +24…+29 °С, на западе +15…+20 °С.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 11 сентября. Фото: Meteoprog

Четверг 12 сентября

Дожди с грозами пройдут на юге, востоке и в центре страны.

Температура: ночью +13…+18 °С.

Днем на западе +20...+25°С, в других регионах прогнозируется жара до +32°С.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Пятница, 13 сентября

Кратковременных дождей следует ожидать жителям западных, центральных и северных областей.

Температура: ночью +14…+19 °С, днем +27…+32 °С.

Ветер юго-восточный, до 20 м/с.

Карта температур. Фото: meteopost.com

Суббота, 14 сентября

Дожди будут лить только на западе и севере.

Температура: ночью +15…+20 °С.

Днем на западе будет несколько прохладнее, только до +14…+19 °С, в других областях жара до +31 °С.

Воскресенье, 15 сентября

Последний день недели будет сухим и жарким. Только на западе, Одесской области и в Крыму возможны дожди.

Температура: на западе ночью +5…+10 °С, днем +14…+19 °С.

На остальной территории ночью +12…+17 °С, днем +25…+30 °С.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.