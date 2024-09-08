Прогноз погоды в Украине 9–15 сентября

Аномальная температура и ураган — синоптики предупредили об изменчивой погоде в течение недели
Погода в Украине в течение недели, с 9 по 15 сентября, будет изменчивой из-за циклонов над Европой и влажного воздуха с юга. В большинстве регионов пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами и шквалами. Температура воздуха останется аномально высокой, кроме западных областей, где будет прохладнее.
Об этом сообщает Meteoprog.
Понедельник 9 сентября
Ночью без осадков, днем небольшие дожди с грозами на юго-востоке и в центре.
Температура: ночью +12…+17 °С, на западе +6…+12 °С.
Днем столбики термометров достигнут отметки +23…+28 °С, в Закарпатье до +30 °С.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Вторник, 10 сентября
Умеренные дожди с грозами ожидаются на Левобережье, кое-где шквалы до 20 м/с.
Температура: ночью будет +11…+16 °С, на юго-востоке до +21 °С,
Днем воздух прогреется до +24…+29 °С, на западе до +15…+20 °С.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Среда 11 сентября
Дожди прогнозируют ночью на западе, а днем местами в Одесской области.
Температура: ночью +13…+18 °С.
Днем следует ожидать комфортных +24…+29 °С, на западе +15…+20 °С.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Четверг 12 сентября
Дожди с грозами пройдут на юге, востоке и в центре страны.
Температура: ночью +13…+18 °С.
Днем на западе +20...+25°С, в других регионах прогнозируется жара до +32°С.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.
Пятница, 13 сентября
Кратковременных дождей следует ожидать жителям западных, центральных и северных областей.
Температура: ночью +14…+19 °С, днем +27…+32 °С.
Ветер юго-восточный, до 20 м/с.
Суббота, 14 сентября
Дожди будут лить только на западе и севере.
Температура: ночью +15…+20 °С.
Днем на западе будет несколько прохладнее, только до +14…+19 °С, в других областях жара до +31 °С.
Воскресенье, 15 сентября
Последний день недели будет сухим и жарким. Только на западе, Одесской области и в Крыму возможны дожди.
Температура: на западе ночью +5…+10 °С, днем +14…+19 °С.
На остальной территории ночью +12…+17 °С, днем +25…+30 °С.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
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