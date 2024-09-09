Прогноз погоды в Украине на сегодня, 9 сентября

Улыбающаяся девушка под зонтиком. Иллюстративное фото: pixels.com

Погода в Украине сегодня, в понедельник 9 сентября, будет достаточно теплой. Но жителям некоторых областей стоит не забыть взять в дорогой зонтик — кое-где ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 9 сентября от Укргидрометцентра.

Облачная погода ожидается сегодня по всей территории Украины. Жителей южной части, восточных и центральных областей может намочить дождь, причем может быть и гроза. На всей остальной территории осадков не ожидается.

Температура в западных, северных и Винницкой областях днем +23...+28 °C. На высокогорье Карпат и в горах Крыма +20...+22 °C.

Погода в Украине на 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 9 сентября

В столице тоже облачно, но дождя синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области +23...+28°C. В Киеве +25...+27 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

По данным народного синоптика, в большинстве регионов температура воздуха сегодня будет +23...+28°С.

В Полтавской, Сумской, частично Черкасской и Киевской областях местами ожидается +18...+22 °С.

Наталка Диденко отмечает, что антициклональный характер погоды сегодня удержится, поэтому будет преобладать сухая погода. Но именно на юге и центральных областях возможны локальные дожди.

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября. Фото: Meteopost

В Киеве Диденко дождь не прогнозирует. Температура воздуха составит около +25 °С.