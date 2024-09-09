Прогноз погоды в Украине на 10 сентября от Наталки Диденко

Наталья Диденко предупредила о похолодании и дождях — каким областям готовиться
Погода в Украине завтра, 10 сентября, ожидается переменная. Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает западную часть Украины о похолодании и дождях, на остальной территории будет царить бабье лето.
Об этом Наталка Диденко написала в Telegram в понедельник, 9 сентября.
Погода в Украине 10 сентября
Во вторник, 10 сентября, в западной части Украины ожидается понижение температуры до +17...+22 °C днем и дожди. В Тернопольской и Хмельницкой областях будет на несколько градусов теплее — до +25 °C.
На остальной территории Украины продолжается бабье лето — будет солнечно и сухо, +24...+28 °C. небольшие дожди могут пройти в Приазовье и Днепропетровской области.
Погода в Киеве 10 сентября
В Киеве во вторник днем будет солнечно, днем до +26 °C. Однако ночные температуры уже осенние — до +12 °C.
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