Прогноз погоды в Украине на 10 сентября от Наталки Диденко

Женщина с зонтом под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 10 сентября, ожидается переменная. Народный синоптик Наталья Диденко предупреждает западную часть Украины о похолодании и дождях, на остальной территории будет царить бабье лето.

Об этом Наталка Диденко написала в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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Погода в Украине 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, в западной части Украины ожидается понижение температуры до +17...+22 °C днем и дожди. В Тернопольской и Хмельницкой областях будет на несколько градусов теплее — до +25 °C.

На остальной территории Украины продолжается бабье лето — будет солнечно и сухо, +24...+28 °C. небольшие дожди могут пройти в Приазовье и Днепропетровской области.

Погода в Киеве 10 сентября

В Киеве во вторник днем будет солнечно, днем до +26 °C. Однако ночные температуры уже осенние — до +12 °C.