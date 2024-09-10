Магнитные бури 10 сентября — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik

Магнитные бури 10 сентября будут угрожать здоровью людей. На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, которая может повлиять на здоровье пожилых, метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 10 сентября

В течение последних 24 часов солнечная активность умеренная. На Солнце произошли пять вспышек С-класса и две вспышки М-класса, самой большой из которых стал М1,5.

Эти вспышки являются средними из больших вспышек, которые способны вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от тихого сильного шторма. А солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 10 сентября

возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 25%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 95.

Девушка страдает от воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: