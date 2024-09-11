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Ожидается сильная опасность — прогноз магнитных бурь на сегодняшний день

11 сентября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 11 сентября — прогноз для метеозависимых
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури в среду, 11 сентября, будут угрожать здоровью людей. На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, которая может повлиять на здоровье пожилых, метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. 

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 сентября

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М3,4.

Отмечается, что вспышки M-класса являются средними из больших. Вспышка М3,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до незначительного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 11 сентября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 55%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 62.
магнитные бури 11 сентября
Девушка страдает от воздействия магнитной бури. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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