Магнитные бури 11 сентября — прогноз для метеозависимых

Ожидается сильная опасность — прогноз магнитных бурь на сегодняшний день
Магнитные бури в среду, 11 сентября, будут угрожать здоровью людей. На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3, которая может повлиять на здоровье пожилых, метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 11 сентября
За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С и четыре вспышки класса М, наибольшая из которых М3,4.
Отмечается, что вспышки M-класса являются средними из больших. Вспышка М3,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до незначительного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 11 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 55%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 62.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.
Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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