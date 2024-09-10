Прогноз погоди в Україні на завтра 11 вересня від Наталки Діденко

Перехожі під дощем. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода в Україні 11 вересня буде переважно дощовою та прохолодною — тільки у Києві триває бабине літо з +27 °C. Також народний синоптик Наталка Діденко попередила про небезпеку магнітних бур у середу.

Про це Наталка Діденко написала у Facebook у вівторок, 10 вересня.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 вересня

За прогнозом Наталки Діденко, 11 вересня передбачається істотне посилення магнітної активності Землі. Завтра магнітні бури можуть вплинути на почуття метеозалежних громадян.

У більшості областей України у середу переважатиме суха та дуже тепла погода, вдень +25...+30 °C.

У західній частині України 11 вересня є ймовірність локальних дощів із температурами не вище +18...+23 °C. Можливі дощі з грозами і ввечері на Одещині.

У Києві триває бабине літо — завтра буде сухо та +27 °C, а вже 12 та 13 вересня у столиці теж пройдуть дощі.