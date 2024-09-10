Прогноз погоды в Украине на завтра 11 сентября от Наталки Диденко

Прохожие под дождем. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине 11 сентября будет преимущественно дождливая и прохладная — только в Киеве продолжается бабье лето с +27 °C. Также народный синоптик Наталья Диденко предупредила об опасности магнитных бурь в среду.

Об этом Наталья Диденко написала в Facebook во вторник, 10 сентября.

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По прогнозу Наталки Диденко, 11 сентября предполагается существенное усиление магнитной активности Земли. Завтра магнитные бури могут повлиять на чувства метеозависимых граждан.

В большинстве областей Украины в среду будет преобладать сухая и очень теплая погода, днем +25...+30 °C.

В западной части Украины 11 сентября есть вероятность локальных дождей с температурами не выше +18...+23 °C. Возможны дожди с грозами и вечером в Одесской области.

В Киеве продолжается бабье лето — завтра будет сухо и +27 °C, а уже 12 и 13 сентября в столице тоже пройдут дожди.