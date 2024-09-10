Прогноз погоды в Украине на завтра 11 сентября от Наталки Диденко

Наталка Диденко предупредила об опасных погодных явлениях 11 сентября
Погода в Украине 11 сентября будет преимущественно дождливая и прохладная — только в Киеве продолжается бабье лето с +27 °C. Также народный синоптик Наталья Диденко предупредила об опасности магнитных бурь в среду.
Об этом Наталья Диденко написала в Facebook во вторник, 10 сентября.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на 11 сентября
По прогнозу Наталки Диденко, 11 сентября предполагается существенное усиление магнитной активности Земли. Завтра магнитные бури могут повлиять на чувства метеозависимых граждан.
В большинстве областей Украины в среду будет преобладать сухая и очень теплая погода, днем +25...+30 °C.
В западной части Украины 11 сентября есть вероятность локальных дождей с температурами не выше +18...+23 °C. Возможны дожди с грозами и вечером в Одесской области.
В Киеве продолжается бабье лето — завтра будет сухо и +27 °C, а уже 12 и 13 сентября в столице тоже пройдут дожди.
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