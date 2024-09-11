Прогноз погоды на завтра 12 сентября от синоптика Натальи Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Завтра на погоду в Украине повлияет циклоническая система, которая принесет дожди и угрозы. Температура воздуха будет варьироваться от +19...+22°C на западе до +28...+32°C на востоке, в Киеве воздух нагреется до +27°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик предупредила украинцев о влиянии циклонической системы в четверг, 12 сентября, расположенной в юго-западе Европы — центр циклона Annet будет над Италией. В связи с этим завтра по всей Украине ожидаются периодические дожди, иногда с грозами.

Движение циклона 12 сентября. Фото: Диденко

Температура воздуха ожидается неоднородной. В западных областях днем передают +19...+22°C, в восточной части будет значительно теплее, +28...+32°C. На остальных территориях будет теплая умеренная погода +25...+30°C.

"Как видите, дожди не сильно повлияют на температурный воздушный режим", — написала Диденко.

Температурная карта Украины 12 сентября. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 12 сентября

В Киеве ожидается дождь, вероятно с грозой.

Максимальная температура воздуха днем будет до +27 °C.