Прогноз погоди в Україні на завтра 12 вересня від Укргідрометцентру

На Україну насуваються грози — в Укргідрометцентрі назвали регіони, які заллє першими
11 вересня 2024 17:44
Блискавка в небі. Фото: УНІАН
Погода в Києві та області 12 вересня
12 вересня погода в Київщині буде хмарною з періодичними проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а вдень можливі грози в окремих районах області. Вітер південно-східного напрямку, його швидкість коливатиметься від 7 до 12 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +14..+19 °C, вдень — +23...+28 °C. У Києві вночі температура варіюватиметься від +16 °C до +18 °C, а вдень буде від +25 °C до +27 °C.
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