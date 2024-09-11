Прогноз погоди в Україні на завтра 12 вересня від Укргідрометцентру

Погода в Україні у четвер, 12 вересня, буде дощовою. Синоптики прогнозують сильні грози. Стовпчик термометра подекуди сягне +31 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 вересня

12 вересня в Україні очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. В усіх областях, окрім східних, можливі короткочасні дощі, а вдень місцями також можуть бути грози.

Вітер буде південно-східний, але з часом на заході країни зміниться на північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурні показники наступні: на заході вночі очікується +10...+15 °C, вдень — +19...+24°C; на решті території вночі температура коливатиметься у межах +14...+19 °C, вдень — +23...+28 °C, а на сході країни можливе підвищення до +31°C.