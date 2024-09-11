Прогноз погоды в Украине на завтра 12 сентября от Укргидрометцентра.

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, будет дождливой. Синоптики прогнозируют сильные грозы. Столбик термометра кое-где достигнет +31 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 сентября

12 сентября в Украине ожидается пасмурная погода с периодическими прояснениями. Во всех областях, кроме восточных, возможны кратковременные дожди, а днем местами также могут быть грозы.

Ветер будет юго-восточный, но со временем на западе страны сменится северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели следующие: на западе ночью ожидается +10...+15 °C, днем +19...+24 °C; на остальной территории ночью температура будет колебаться в пределах +14...+19 °C, днем — +23...+28 °C, а на востоке страны возможно повышение до +31 °C.