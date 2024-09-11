Прогноз погоды в Украине на завтра 12 сентября от Укргидрометцентра.

На Украину надвигаются грозы — в Укргидрометцентре назвали регионы, которые зальет первыми
11 сентября 2024 17:44
Молния в небе. Фото: УНИАН
Погода в Киеве и области 12 сентября
12 сентября погода в Киевской области будет облачной с периодическими прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а днем возможны грозы в отдельных районах области. Ветер юго-восточного направления, его скорость будет колебаться от 7 до 12 м/с.
Ночью температура воздуха будет +14..+19 °C, днем - +23...+28 °C. В Киеве ночью температура будет варьироваться от +16 до +18 °C, а днем будет от +25 до +27 °C.
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