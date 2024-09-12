Прогноз погоды в Украине на четверг, 12 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут под зонтами во время сильного ливня. Фото иллюстративное: kyiv24.news

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, будет переменно облачной. Повсюду, кроме восточных областей, кратковременные дожди, днем местами грозы.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 12 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер юго-восточный с переходом на западе страны в северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура в западных областях ночью +10...+15 °С, днем +19...+24 °С. На остальной территории ночью +14...+19 °С, а днем +23...+28 °С. На востоке страны до +31 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области облачно с прояснениями. Возможен дождь, днем по области местами гроза. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью опустится +14...+19 °С, а днем потеплеет до +23...+28 °С. В столице ночью будет +16...+18 °С, а днем +25...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Циклон Annet на карте

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 12 сентября, погода Украины будет находиться под влиянием циклонической системы, расположенной на юго-западе Европы. Центр циклона Annet будет над Италией. Атмосферные фронты этой циклонической системы предопределят практически повсюду в Украине 12 сентября периодические дожди, иногда с грозами.

"Это изменение погоды может повлиять на метеопатов — головные боли, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и так далее", — предупреждает Диденко.

Температура воздуха будет неоднородной. В западных областях +19...+22 °С, в восточной части +28...+32 °С, на остальной территории Украины +25...+30 °С.

В Киеве также стоит ожидать дождя, может быть и гроза. Максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +27 °С.