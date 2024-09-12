Прогноз погоди 13 вересня по Україні від Укргідрометцентру

Злива в Україні. Фото: УНІАН

Синоптики прогнозують хмарну, дощову погоду в Україні у п'ятницю, 13 вересня. У деяких регіонах можливі грози та пориви вітру. Втім, температура повітря на сході України прогріється до +30 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 вересня

В Україні буде хмарна погода з проясненнями. Західні області накриє невеликий дощ, на Закарпатті опади будуть помірними. Вночі та вранці можливий туман. Температура вночі утримається в межах +10...+15 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C. В Карпатах буде прохолодніше — вночі +6...+11 °C та +15...+20 °C вдень.

В інших областях України також прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі опуститься до +14...+19 °C, а вдень підніметься до +23...+28 °C. Найспекотніше буде у східних областях — до +30 °C вдень.

Карта погоди в Україні на 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про рвучкий вітер у північно-східній частині України — швидкість вітру становитиме 15-20 м/с. В інших регіонах південно-східний вітер буде у межах 5-10 м/с.

Погода в Києві 13 вересня

У Київській області небо буде хмарне з проясненнями. Можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до +14...+19 °C, а вдень — +23...+28°C.

В Києві 13 вересня вночі стовпчики термометра показуватимуть +16...+18 °C, а вдень до +25 °C.

Пожежна небезпека 13 вересня в Україні

Карта України з регіонами, де можлива пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень пожежної небезпеки у дев'ятьох областях. Впродовж 13-15 вересня у північних, центральних (крім Вінницької), Харківській, Миколаївській, а також 13 вересня в більшості західних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.