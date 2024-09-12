Магнітні бурі 12 вересня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik

Магнітні бурі 12 вересня впливатимуть на здоров'я усіх людей. На Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 вересня

Магнітна буря рівня G3 може вплинути на здоров'я, особливо літніх людей і тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. За цей час на Сонці відбулося п’ять спалахів класу С і два спалахи класу М, найбільший з яких – М1,5.

Сонячні спалахи M-класу є середніми за інтенсивністю. Спалах М1,5 може спричинити невеликі радіоперешкоди і сонячний радіаційний шторм.

У четвер геомагнітне поле буде від тихого до незначного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 12 вересня:

можливість малого геомагнітного шторму — 25 %

ймовірність великого геомагнітного шторму — т5%

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

кількість сонячних плям — 65.

Чоловік страждає від впливу магнітної бурі. Фото: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Внаслідок впливу таких магнітних бур, слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. По можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Також існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: