Магнитные бури 12 сентября — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия испытают все — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 12 сентября будут влиять на здоровье всех людей. На Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 12 сентября
Магнитная буря уровня G3 может повлиять на здоровье, особенно пожилых людей и имеющих сердечно-сосудистые заболевания.
В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. За это время на Солнце произошло пять вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых — М1,5.
Солнечные вспышки M-класса средние по интенсивности. Вспышка М1,5 может повлечь за собой небольшие радиопомехи и солнечный радиационный шторм.
В четверг геомагнитное поле будет от тихого до незначительного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 12 сентября:
- возможность малого геомагнитного шторма — 25 %
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
- количество солнечных пятен — 65.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.
Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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