Магнитные бури 12 сентября — прогноз для метеозависимых

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik

Магнитные бури 12 сентября будут влиять на здоровье всех людей. На Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 12 сентября

Магнитная буря уровня G3 может повлиять на здоровье, особенно пожилых людей и имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. За это время на Солнце произошло пять вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых — М1,5.

Солнечные вспышки M-класса средние по интенсивности. Вспышка М1,5 может повлечь за собой небольшие радиопомехи и солнечный радиационный шторм.

В четверг геомагнитное поле будет от тихого до незначительного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной, с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 12 сентября:

возможность малого геомагнитного шторма — 25 %

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

количество солнечных пятен — 65.

Мужчина страдает от воздействия магнитной бури. Фото: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

В результате воздействия таких магнитных бурь следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Также существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: