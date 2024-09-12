Прогноз погоды 13 сентября по Украине от Укргидрометцентра

Ливень в Украине. Фото: УНИАН

Синоптики прогнозируют облачную, дождливую погоду в Украине в пятницу, 13 сентября. В некоторых регионах возможны грозы и порывы ветра. Тем не менее, температура воздуха на востоке Украины прогреется до +30 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 сентября

В Украине будет облачно с прояснениями. Западные области накроет небольшой дождь, в Закарпатье осадки будут умеренными. Ночью и утром возможен туман. Температура ночью удержится в пределах +10...+15 °C, а днем поднимется до +21...+26 °C. В Карпатах будет прохладнее — ночью +6...+11 °C и +15...+20 °C днем.

В других областях Украины прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +14...+19 °C, а днем поднимется до +23...+28 °C. Жарче всего будет в восточных областях — до +30 °C днем.

Карта погоды в Украине на 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о порывистом ветре в северо-восточной части Украины — скорость ветра составит 15-20 м/с. В других регионах юго-восточный ветер будет в пределах 5-10 м/с.

Погода в Киеве 13 сентября

В Киевской области облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью опустится до +14...+19 °C, а днем — +23...+28 °C.

В Киеве 13 сентября ночью столбики термометра будут показывать +16...+18 °C, а днем до +25 °C.

Пожарная опасность 13 сентября в Украине

Карта Украины с регионами, где возможна пожароопасность. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре объявили красный уровень пожарной опасности в девяти областях. 13-15 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), Харьковской, Николаевской, а также 13 сентября в большинстве западных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.