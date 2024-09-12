Погода в Украине на пятницу 13 сентября — полный прогноз от Наталки Диденко

Люди прячутся от ливня. Фото: УНИАН

Украина находится под влиянием циклона Annet, накрывшего юго-запад Европы с 12 сентября. Погода во многих областях Украины в пятницу, 13 сентября, будет дождливой. Однако в нескольких регионах еще задержится тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 12 сентября.

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Прогноз погоды в Украине на 13 сентября от Натальи Диденко

Наталья Диденко прогнозирует в пятницу, 13 сентября, теплую погоду. Температура воздуха днем на востоке и центре поднимется до +25...+29 °C. Горячее будет на юге Украины — до +31 °C.

Дождливая погода покроет все области, кроме западного региона. Также в восточных областях будут порывы юго-восточного ветра, достигающие штормовых показателей до 20 метров в секунду.

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В столице в пятницу, 13 сентября, будет дождливая погода ближе к вечеру. Температура воздуха днем колеблется от +26...+28 °C.

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В то же время, Наталья Диденко предупредила, что теплая погода еще задержится в Украине.

Карта температур в Европе. Фото: Wetteronline

Циклон Аннет принес дожди в Украину

Добавим, что погода в Украине в пятницу, 13 сентября, испортилась под влиянием циклона Аннет, накрывшего страну с 12 сентября. Через циклон дожди будут практически во всех областях, возможны грозы и порывистые ветры.

Наталья Диденко предупреждала метеозависимых об ухудшении самочувствия.

"Это изменение погоды может повлиять на метеопатов — головные боли, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и т.д.", — пишет Диденко.