Погода в Украине на пятницу 13 сентября — полный прогноз от Наталки Диденко

Украину будет штормить циклон Аннет — Диденко предупредила, где будут ливни и когда похолодает
Украина находится под влиянием циклона Annet, накрывшего юго-запад Европы с 12 сентября. Погода во многих областях Украины в пятницу, 13 сентября, будет дождливой. Однако в нескольких регионах еще задержится тепло.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 12 сентября.
Прогноз погоды в Украине на 13 сентября от Натальи Диденко
Наталья Диденко прогнозирует в пятницу, 13 сентября, теплую погоду. Температура воздуха днем на востоке и центре поднимется до +25...+29 °C. Горячее будет на юге Украины — до +31 °C.
Дождливая погода покроет все области, кроме западного региона. Также в восточных областях будут порывы юго-восточного ветра, достигающие штормовых показателей до 20 метров в секунду.
Прогноз погоды в Киеве на 13 сентября
В столице в пятницу, 13 сентября, будет дождливая погода ближе к вечеру. Температура воздуха днем колеблется от +26...+28 °C.
Как долго в Украине будет теплая осень
В то же время, Наталья Диденко предупредила, что теплая погода еще задержится в Украине.
Циклон Аннет принес дожди в Украину
Добавим, что погода в Украине в пятницу, 13 сентября, испортилась под влиянием циклона Аннет, накрывшего страну с 12 сентября. Через циклон дожди будут практически во всех областях, возможны грозы и порывистые ветры.
Наталья Диденко предупреждала метеозависимых об ухудшении самочувствия.
"Это изменение погоды может повлиять на метеопатов — головные боли, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и т.д.", — пишет Диденко.
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